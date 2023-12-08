Підтоплення тунелів київського метро: прокуратура розпочала розслідування

У Києві у зв’язку з підтопленням тунелів метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"8 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування слідчі та прокурори досліджуватимуть обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в поймі річки Либідь.

Як довго триватимуть відновлювальтні роботи

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до шести місяців і проводитимуть їх на поверхні землі. Наразі фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій. Та ефективно здійснити всі необхідні відновлювальні роботи.

Водночас депутат Київської міської ради Андрій Вітренко висловив думку, що терміни ремонтних робіт можуть збільшитися до року. А через це місцевих мешканців чекають величезні пробки.

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