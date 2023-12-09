Підтоплення станції метро в Києві: Клименко розповів про зміни в дорожньому русі

В Києві завершилося засідання Державної комісії ТЕБ та НС стосовно ситуації із підтопленням декількох станцій метро. Через навантаження частини столиці наземним транспортом може значно ускладнитися дорожній рух.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як зазначається, на розгляд комісії було винесено пропозицію впровадження змін до організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Планується:

Збільшити пропускну спроможність громадського транспорту.

Відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора.

Перенести для зручності зупинки громадського транспорту.

Змінити деякі дорожні знаки.

Посилити патрулі.

“Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці”, - підкреслив Клименко.

Нагадаємо, що у Києві 8 грудня з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелю зупинили рух поїздів на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" – "Деміївська".

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