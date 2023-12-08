Підтоплення метро Києва: Шмигаль скликає спецкомісію та чекає на детальну доповідь Кличка

Прем'єр вважає, що до підтоплення призвели дії чи бездіяльність київської влади.

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб дослідити що призвело до термінового ремонту “синьої” гілки столичного метро.

Про це голова уряду повідомив у Telegram.

“Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення — як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей”, — зазначив прем'єр.

Він заявив, що через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення та руйнування тунелів “синьої” гілки столичного метро. Це матиме безпосередній вплив на безпеку киян.

“Доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Володимира Демчука, начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського”, — написав Шмигаль.

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“Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання”, — додав він.

За словами прем’єра, головне завдання зараз — оперативно оцінити ситуацію та вжити заходів, аби не допустити її розвитку за негативним сценарієм: “Найважливіше — убезпечити життя та здоров’я людей та уникнути транспортного колапсу в столиці”.

Нагадаємо, в Києві 8 грудня з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелю зупинили рух поїздів на ділянці синьої гілки метро між станціями “Теремки” — “Деміївська”. Поїзди курсують між станціями “Героїв Дніпра” — “Либідська”. Столична влада в екстреному порядку, на час ремонтних робіт, уже організувала рух наземного транспорту — автобусів і тролейбусів.

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