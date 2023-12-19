Підтоплення Київського метро: правоохоронці виявили просідання ґрунту над станцією "Деміївська" (фото)

Було виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів.

У Києві правоохоронці провели огляд території над станцією метро “Деміївська” у межах кримінального провадження щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену.

Про це передає Офіс генпрокурора.

"Проводиться дослідження обставин у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро", – йдеться в повідомленні.

17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська".

Було виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

Результати огляду направлять до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічного дослідження. Воно призначене для того, щоб встановити технічний стан перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" та причини виникнення аварійної ситуації. Наразі слідство триває.