Підтоплення Київського метро: правоохоронці виявили просідання ґрунту над станцією "Деміївська" (фото)

Було виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів.
У Києві правоохоронці провели огляд території над станцією метро “Деміївська” у межах кримінального провадження щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену.
Про це передає Офіс генпрокурора.
"Проводиться дослідження обставин у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро", – йдеться в повідомленні.
17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська".
Було виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.
Результати огляду направлять до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічного дослідження. Воно призначене для того, щоб встановити технічний стан перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" та причини виникнення аварійної ситуації. Наразі слідство триває.
Нагадаємо, у Києві біля метро “Деміївська” почав просідати асфальт. Аварійний відрізок дороги перекрили для пішоходів та автівок.
Ще раніше у Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" запрацював "човниковий" рух поїздів. Потяги на цій ділянці курсуватимуть з інтервалом 13 і 17 хвилин, залежно від напрямку руху.
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