Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підтоплення Київського метро: правоохоронці виявили просідання ґрунту над станцією "Деміївська" (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
486
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підтоплення Київського метро: правоохоронці виявили просідання ґрунту над станцією "Деміївська" (фото)

Просідання ґрунту над станцією "Деміївська"

Було виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів.

У Києві правоохоронці провели огляд території над станцією метро “Деміївська” у межах кримінального провадження щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену.

Про це передає Офіс генпрокурора.

"Проводиться дослідження обставин у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води в тунелі київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро", – йдеться в повідомленні.

17 та 19 грудня 2023 року правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська".

Було виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

©

Результати огляду направлять до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічного дослідження. Воно призначене для того, щоб встановити технічний стан перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" та причини виникнення аварійної ситуації. Наразі слідство триває.

©
Просідання ґрунту над станцією
Просідання ґрунту над станцією "Деміївська"

Нагадаємо, у Києві біля метро “Деміївська” почав просідати асфальт. Аварійний відрізок дороги перекрили для пішоходів та автівок.

Ще раніше у Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" запрацював "човниковий" рух поїздів. Потяги на цій ділянці курсуватимуть з інтервалом 13 і 17 хвилин, залежно від напрямку руху.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У КИЄВІ НОВІ ПРОБЛЕМИ З МЕТРО! Закривають нові станції?! Земля провалюється!".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
486
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація