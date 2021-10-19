Підстави є: стало відомо, чи можуть у Києві найближчим часом запровадити локдаун

Підстави є: стало відомо, чи можуть у Києві найближчим часом запровадити локдаун

Нові обмеження у Києві можуть ввести щонайменше за тиждень.

У Києві, як у всій Україні, стрімко погіршується ситуація з коронавірусом через велику кількість інфікованих. У зв'язку з цим, регіони починають вводити "червону" зону карантину.

Чи загрожує Києву локдаун, прокоментували голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький і начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Зокрема, за словами Михайла Радуцького, Київ незабаром може перейти до "червоної" зони карантину через те, що в столиці завантажено вже 70% лікарняних ліжок під хворих на коронавірус. Утім, він нагадав, що рішення про посилення карантину ухвалюють органи місцевої влади.

"Наразі Київ ввів другу чергу лікарень (для хворих із коронавірусною інфекцією - ред.). Київ сьогодні завантажений на 70%, а це вже причина, щоб оголошувати "червону зону", - висловився Радуцький.

Натомість Олег Рубан у коментарі "РБК-Україна" сказав, що підстави для посилення карантину в Києві є, але до "помаранчевого", а не "червоного" рівня. Нові обмеження можуть ввести щонайменше за тиждень.

Українці можуть запобігти значному поширенню коронавірусу і убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби і смерті. Зробити це можна завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні надзвичайно стрімко поширюється і лише за минулий тиждень було виявлено 105 тисяч нових випадків захворювання, і це на 11% більше, аніж тижнем раніше. У зв'язку з цим, в Україні можуть розширити "червону зону" карантину найближчим часом.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли в Україні можуть дозволити зняти маски.

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