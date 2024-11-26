Підробляв румунські паспорти для ухилянтів: в Києві викрили учасника злочинної схеми

Вилучено 35 тисяч євро та фальшиві документи.

Правоохоронці викрили учасника злочинної схеми, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетинати кордон під виглядом іноземців за допомогою підробленого румунського паспорта.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Київська міська прокуратура повідомила, що зловмисник пропонував виготовити румунські id-картки за 250 євро. Для цього клієнтам достатньо було надати своє фото та закордонний паспорт.

Вилучені кошти / Фото: Київська міська прокуратура

Після отримання коштів та документів, фігурант створював підроблені паспорти з чужими іменами, що дозволяло підозрюваним виїжджати з України як громадянам Румунії. Оперативники вилучили понад 35 тисяч євро та низку фальшивих id-карток Румунії під час обшуку.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, а досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрили організатора нелегальної переправи ухилянтів через кордон.

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