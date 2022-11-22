Підробив паспорт і хотів зняти 23 млн чужих грошей в банку: у Києві викрили шахрая (фото)

У Києві викрили шахрая, який намагався зняти 647 тисяч доларів (понад 23 млн гривень) чужих коштів у банку. Для цього зловмисник підробив документи.

Як розповіли в поліції Києва, також було встановлено ще 14 фактів незаконного зняття готівки, зокрема 1 млн 304 тисячі гривень з банківського рахунку 61-річного потерпілого.

Останній випадок шахрайства стався влітку 2022 року.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Правоохоронці зібрали всі докази та повідомили чоловіку про підозру. За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Нагадаємо, поліцейські в Києві затримали власника СТО, який силоміць утримував працівника та змушував до трудової експлуатації. Зловмисник змусив потерпілого переписати на себе все майно та працювати без оплати. Крім того, він забрав документи і телефон у чоловіка, завдавав тілесних ушкоджень і позбавляв їжі.

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