Підробив довідки про непридатність до служби: у Києві голові ВЛК повідомлено про підозру

За вказівкою керівника РТЦК підозрюваний склав та видав фіктивні довідки про непридатність до військової служби трьом чоловікам.

У Києві голова Військово-лікарської комісії підробив медичну документацію про непридатність до служби. Офіс генпрокурора повідомив йому про підозруза фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора 18 серпня.

За даними слідства, начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України та керівник Голосіївського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали 30 тисяч доларів США.

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До незаконної схеми вони залучили одного з голів Військово-лікарської комісії Києва, який не був обізнаний у їхніх намірах.

За вказівкою керівника РТЦК підозрюваний склав та видав фіктивні довідки про непридатність до військової служби трьом громадянам.

Досудове розслідування здійснюється ДБР.

Нагадаємо, працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

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