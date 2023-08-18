Підробив довідки про непридатність до служби: у Києві голові ВЛК повідомлено про підозру

За вказівкою керівника РТЦК підозрюваний склав та видав фіктивні довідки про непридатність до військової служби трьом чоловікам.
У Києві голова Військово-лікарської комісії підробив медичну документацію про непридатність до служби. Офіс генпрокурора повідомив йому про підозруза фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора 18 серпня.
За даними слідства, начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України та керівник Голосіївського районного у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали 30 тисяч доларів США.
До незаконної схеми вони залучили одного з голів Військово-лікарської комісії Києва, який не був обізнаний у їхніх намірах.
За вказівкою керівника РТЦК підозрюваний склав та видав фіктивні довідки про непридатність до військової служби трьом громадянам.
Досудове розслідування здійснюється ДБР.
Нагадаємо, працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
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