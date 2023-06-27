Підприємствами володіли росіяни: прокуратура Києва передала 400 млн грн арештованих коштів на користь ГУР

Слідство встановило, що у Києві та на території інших регіонів України здійснюють свою діяльність підприємства, кінцевими бенефіціарними власниками якого є резиденти РФ.

Прокуратура Києва передала 400 млн грн арештованих коштів на користь Головного управління розвідки Міноборони України у межах розслідування кримінального провадження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у Києві та на території інших регіонів України здійснюють свою діяльність підприємства, кінцевими бенефіціарними власниками якого є резиденти РФ.

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"У ході слідства досліджується діяльність компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання для здійснення протиправної діяльності, спрямованої на привласнення коштів, а також фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади в Україні", - йдеться у повідомленні.

Під час слідства за клопотанням прокуратури банківські рахунки вказаних товариств арештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі 400 млн грн, передано на користь ГУР МО України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Подільська окружна прокуратура Києва передала на користь Міноборони близько 1 млрд грн для забезпечення обороноздатності України.

Нагадаємо, колишній голова ГУР Валерій Кондратюк розкрив деталі диверсійного рейду Кирила Буданова до Криму.

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