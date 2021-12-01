Підпалили та кинули до ями: під Києвом чоловіки жорстоко розправилися над товаришем по чарці

Зловмисники розлютились за те, що чоловік начебто обіцяв відремонтувати мопед одного з них, але так цього і не зробив.
У Київській області двоє чоловіків підпали товариша по чарці та вкинули до ями.
Про це інформує поліція Київщини.
Інцидент трапився у Білоцерківському районі ще 23 листопада. Сьогодні зловмисникам повідомили про підозру.
За словами правоохоронців, під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла суперечка. Запрошений товариш начебто обіцяв відремонтувати мопед одного з них, але так цього і не зробив.
37-річний господар взяв з полиці гаража скляну банку, в якій був бензин та вилив на голову гостю. 44-річний товариш за допомогою запальнички підпалив потерпілого та штовхнув його до оглядової ями гаражного приміщення.
Потерпілий чоловік отримав приблизно 14% опіків 2-3 ступеню обох верхніх кінцівок та голови. Наразі він перебуває у лікарні.
Нападникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
Нагадаємо, що у Донецькій області підлітки жорстоко вбили знайомого та випадкового свідка. Юнаки закидали жертв камінням та підпалили.
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