Підпалили та кинули до ями: під Києвом чоловіки жорстоко розправилися над товаришем по чарці

Підпалили та кинули до ями: під Києвом чоловіки жорстоко розправилися над товаришем по чарці

Зловмисники розлютились за те, що чоловік начебто обіцяв відремонтувати мопед одного з них, але так цього і не зробив.

У Київській області двоє чоловіків підпали товариша по чарці та вкинули до ями.

Про це інформує поліція Київщини.

Інцидент трапився у Білоцерківському районі ще 23 листопада. Сьогодні зловмисникам повідомили про підозру.

За словами правоохоронців, під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла суперечка. Запрошений товариш начебто обіцяв відремонтувати мопед одного з них, але так цього і не зробив.

37-річний господар взяв з полиці гаража скляну банку, в якій був бензин та вилив на голову гостю. 44-річний товариш за допомогою запальнички підпалив потерпілого та штовхнув його до оглядової ями гаражного приміщення.

Потерпілий чоловік отримав приблизно 14% опіків 2-3 ступеню обох верхніх кінцівок та голови. Наразі він перебуває у лікарні.

Поліція Київської області

Нападникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що у Донецькій області підлітки жорстоко вбили знайомого та випадкового свідка. Юнаки закидали жертв камінням та підпалили.

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