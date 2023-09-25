Підпал "Котохати" на Теремках: місцеві розповіли про конфлікти навколо притулку

Внаслідок пожежі, яка сталася у столичних Теремках, 26 вересня, загинуло 7 котів. Місцеві розповіли, що відбулося на території "притулку".

Про це йдеться в ефірі "Сніданок з 1+1".

Місцева мешканка Людмила розповідає, що дуже багато мешканців були занадто незадоволені .

"Ходять коти, сміття можливе, запах, діти гуляють. Хоча всі адекватні мешканці чітко розуміють, що тут дуже чисто, завжди ця територія була прибрана, доглянута", - розповіла вона.

Сама пані Наталія Петрущенко, яка опікується "Котохатою", пригадує, що їй неодноразово погрожували.

"Уявіть собі - ви працюєте, ви тут з котиками. Приходять - ти що тут робиш? Доглядаю котиків. Покажи документи! На якій підставі? Кажу - ви ж мої онуки, що ви тут робите? Вони мене відштовхнули, пішли заглядати, а я ж боюся, щоб не затоптали кошенят", - поділилася вона.

Після цього випадку Наталія покликала на поміч чоловіка і викликала поліцію.

Утім, за її словами, це лише один з численних випадків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Десятки котів згоріли живцем! Вибухи у прихистку в Києві!"

Підпал "Котохати": що відомо

У Києві на Теремках, за адресою Заболотного, 76а, ввечері 23 вересня, невідомі підпалили відомий притулок для котів "Котохата"

Внаслідок пожежі у притулку для котів – "Котохаті", яка сталася у Києві на Теремках ввечері 23 вересня, загинуло сім котів. Інші тварини отримали опіки та поранення, п’ять котів у важкому стані доправили до ветеринарної клініки.

Волонтерка Наталя Петрущенкова каже про навмисний підпал притулку.

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