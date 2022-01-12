Підозра на перелом носа та забій голови: у школі під Києвом двоє підлітків так побилися, що їх забрала швидка

Шоковані батьки інцидент не коментують, лише зазначають, що хлопці - найкращі друзі.
У школі під Києвом двоє підлітків так побилися, що їх забрала швидка.
Бійка сталася у броварській школі №1.
Про це повідомляє видання "Трибуна Бровари".
"Інцидент трапився сьогодні, 12 січня, близько 11 години. Під час перерви у школі №1 побилися 14-річні школярі. Що саме стало причиною бійки - ні самі підлітки, ні їхні батьки не коментують. Лише зазначають, що хлопці - найкращі друзі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у відділенні екстреної невідкладної спеціалізованої допомоги Броварської лікарні, в одного з підлітків - підозра на перелом носа та забій м'яких тканин голови. У іншого хлопця особливих травм немає.
Нагадаємо, у Києві повідомлялося про замінування усіх столичних шкіл.
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