"Підняти на сполох демократичний світ": міністр оборони Британії записав в Києві важливе відео

На відео міністр перебуває поряд зі знищенною технікою російських окупантів в Києві.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, перебуваючи в Києві з робочим візитом, записав відео, “аби підняти на сполох демократичний світ”.

Про це з посиланням на відео міністра пише “Суспільне”.

Так, на відео міністр перебуває поряд зі знищенною технікою російських окупантів в Києві. Таким чином він вирішив наголосити країнами, що підтримка нашої держави є пріоритетною.

“Ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну. Велика Британія зробила більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією”, — зазначив Грант Шаппс.

Міністр оборони Британії записав відео, щоб “підняти на сполох демократичний світ”

Нагадаємо, що Канада оголосила про приєднання до коаліції дронів для України.

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