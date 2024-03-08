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"Підняти на сполох демократичний світ": міністр оборони Британії записав в Києві важливе відео

"Підняти на сполох демократичний світ": міністр оборони Британії записав в Києві важливе відео

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар з питань оборони Британії Грант Шаппс / Фото: Офіс президента України

На відео міністр перебуває поряд зі знищенною технікою російських окупантів в Києві.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, перебуваючи в Києві з робочим візитом, записав відео, “аби підняти на сполох демократичний світ”.

Про це з посиланням на відео міністра пише “Суспільне”.

Так, на відео міністр перебуває поряд зі знищенною технікою російських окупантів в Києві. Таким чином він вирішив наголосити країнами, що підтримка нашої держави є пріоритетною.

“Ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну. Велика Британія зробила більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією”, — зазначив Грант Шаппс.

Міністр оборони Британії записав відео, щоб “підняти на сполох демократичний світ”

Міністр оборони Британії записав відео, щоб “підняти на сполох демократичний світ”

Нагадаємо, що Канада оголосила про приєднання до коаліції дронів для України.

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