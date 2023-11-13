Підліток із Києва створив чоботи для захисту від небезпечних мін: фото

Під час вибуху хвиля розсікається в різні боки, що дозволяє зберегти ноги.

У Києві 16-річний хлопець створив чоботи для захисту від небезпечних "мін-пелюсток". Цими забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними фугасними мінами окупанти щедро "засівають" українську землю.

Про це пише "Вечірній Київ".

Із своєю розробкою вихованець Київської МАН Роман Здоровило (науковий керівник – Олег Козленко) пройшов у фінал конкурсу інноваційних стартап-проєктів "Sikorsky Challenge 2023".

Роман Здоровило мріє стати інженером, щоб проєктувати дрони / Фото з домашнього архіву

Хлопець разом зі своїм наставником презентували чоботи на платформі спеціальної конструкції з чотирма "лапками", які здатні вберегти ноги від ампутації, якщо людина випадково наступила на протипіхотну міну типу ПФМ-1, яку ще називають "пелюсткою" або "метеликом".

Окупанти щедро "засівають" українську землю "пелюстковими" мінами / Фото: Вечірній Київ

Під час вибуху хвиля розсікається в різні боки, що дозволяє зберегти кінцівку.

Чоботи з чотирма "лапками" здатні вберегти ноги від ампутації / Фото: Вечірній Київ

V-подібна форма платформи розсікає вибухову хвилю / / Фото: Вечірній Київ

Як пояснює наставник юного винахідник Олег Козленко, "пелюстки" вкрай небезпечні для військових і для мирного населення, особливо дітей, бо своєю цікавою формою приваблює малечу. Велика проблема полягає також в тому, що ці невеликі міни (лише 11 сантиметрів в довжину та 80 грамів вагою) зроблені переважно з пластику. Тобто вони не піддаються корозії, тому не руйнуються з часом, і їх досить важко знайти за допомогою міношукача.

Роман Здоровило та його науковий керівник Олег Козленко / Фото: Вечірній Київ

"Вибухова хвиля від протипіхотної міни не просто ламає, а розмелює кістки ніг. Після такої травми зазвичай залишається один варіант — ампутація. Але якщо ногу поставити на підняту на кілька сантиметрів платформу, розсіяти в сторони вибухову хвилю, то є всі шанси вберегти ногу. Так, можуть бути переломи у кількох місцях, але кінцівка буде збережена й людина після лікування зможе ходити на своїх ногах", — пояснює Олег Козленко.

Нагадаємо, розробник українських безпілотників "Довбуш" Володимир Яценко створив універсальний наземний дрон, який може транспортувати поранених, перевозити боєкомплект, робити розмінування, а також заміновувати території.

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