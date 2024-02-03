Підлітки "захопили" кабіну машиніста метро у Києві під час руху поїзда: що відомо

Поліція Києва розшукує осіб, які відімкнули двері кабіни машиніста у вагоні метрополітену під час руху поїзда.

У соціальних мережах шириться відео, на якому підліток відмикає ключем двері до кабіни машиніста, в якій спрацьовує сигналізація. Інший учасник події знімає це на відео.

Підліток, зі знанням справи, відмикає сигналізацію на пульті машиніста. Далі хлопець з задоволеним виразом обличчя сідає у крісло машиніста і потрапляє в кадр. Після цього компанія швидко тікає з кабіни перебігаючи в порожній вагон. Один з них кричить, що застряг.

Для чого хлопці вчинили подібне, поки невідомо, але їх вже розшукує поліція.

Любителі екстриму, судячи по відео, прокралися у хвостову кабіну машиніста, коли поїзд курсував по лінії підземки.

В поліції Києва сайту ТСН.ua повідомили, що дану подію вже зареєстрували, проводиться розслідування.

"Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, які вчинили дане правопорушення. Подія сталася у поїзді, який рухався по червоній гілці метрополітену. Поки з’ясовуємо, на якій саме станції це сталося", - повідомили сайту ТСН.ua у поліції Київського метрополітену.

У Києві підлітки прокралися до кабіни машиніста у вагоні метро

Раніше повідомлялося, що на Київщині через хлопця побилися 14-річні ліцеїстки.

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