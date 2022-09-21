Підготовка до складної зими: Кличко попросив у Німеччини генератори та мобільні пункти обігріву

Мер Києва звернувся до німецьких партнерів з проханням надати генератори та мобільні пункти обігріву.

Очільник Києва Віталій Кличко звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини з проханням надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву.

Про це мер розповів у своєму Telegram-каналі.

"Спілкуюся з німецькими партнерами щодо допомоги українській столиці і киянам пройти цей опалювальний сезон, який буде дуже складним в умовах воєнного стану. Зокрема, звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву", - зазначив він.

Кличко також нагадав, що столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто.

Нагадаємо, Віталій Кличко очолює рейтинг кандидатів у мери Києва з підтримкою понад 56%.

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