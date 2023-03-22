"Під завалами є живі люди": що відбувається у Ржищеві після атаки "Шахедами"

Робота над розбором завалів гуртожитку в Ржищів триває. Як розповіли ТСН.ua в ДСНС Київської області, вже знайдені тіла шести людей і рештки сьомої людини. Всі вони загинули сьогодні вночі після атаки російських дронів по цивільному об’єкту.

“На місці трагедії працює важка інженерна техніка. Піднімають бетонні плити. Це потрібно робити не поспішаючи, якщо під завалами є живі люди, то важливо їм не зашкодити. З-під завалів люди не подають ніяких сигналів. На місці також працюють пошукові собаки. Вже знайдено шість тіл загиблих, та рештки сьомої людини. Зараз проходить ідентифікація решток, тому ми поки не можемо заявити, що знайдено тіла семи загиблих”, - розповіла нам Вікторія Рубан, речниця ДСНС в Київській області.

Вона додає, що загиблі – цивільні люди, які мешкали в гуртожитку.

“Тіла загиблих знаходили на верхніх та на нижніх поверхах. Будівля сильно постраждала від вибуху”, - додають в ДСНС Київської області.

Нагадаємо, що уламками зруйновано гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею в Ржищеві.

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