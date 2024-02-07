Під завалами висотки у Голосіївському районі Києва можуть бути тіла людей - Кличко

Під завалами багатоповерхового будинку у Голосіївському районі Києва, який потрапив під атаку росіян 7 лютого, можуть бути ще люди.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко із місця події.

"Зараз рятувальники роблять усе, щоб розчистити завали. Ми не виключаємо, що під завалами ще можуть бути тіла мешканців будинку. Пожежу вдалося загасити. Всі вікна в усьому будинку вибиті. Буде проведене дослідження, на скільки пошкоджені несучі конструкції", - розповів він.

Він додав, що постраждалих людей тимчасово розмістили у школі, яка розташована недалеко від будинку.

За останніми даними КМВА, пожежу у багатоповерховому житловому будинку ліквідовано об 11:40.

"Рятувальниками та поліцією було евакуйовано 40 людей, врятовано – 26. 4 людини загинуло, 19 отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС", - йдеться у повідомленні місцевої влади.

Нагадаємо, з-під завалів багатоповерхового будинку дістали тіло ще однієї жертви російського удару. Станом на обід відомо про четверо загиблих.

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