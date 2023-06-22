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Під завалами у багатоповерхівці у Києві знайшли тіло загиблого - Кличко

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Під завалами у багатоповерхівці у Києві знайшли тіло загиблого - Кличко

Триває гасіння пожежі у Києві / Фото: t.me/dsns_telegram

Унаслідок вибуху та пожежі у висотці загинула людина.

Під завалами в пошкодженій частині 16-типоверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух,  рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Про це інформує очільник міста Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах. 

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Унаслідок вибуху у Києві зруйновано 4 квартири та врятовано 18 осіб

Додамо, що спочатку рятувальники інформували, що вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку

Зауважимо, що унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму

Також триває ліквідація пожежі

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Дата публікації
Перегляди
5805
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