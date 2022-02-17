Під Радою в Києві почалися сутички активістів SaveФОП із силовиками (відео)

Під Радою в Києві почалися сутички активістів SaveФОП із силовиками (відео)

Рух по Грушевського розблокували.

Під Верховною Радою у Києві почалися сутички активістів SaveФОП із силовиками. Поліції вдалося відтіснити підприємців та розблокувати рух вулицею Грушевського.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На відео з місця події видно, як сотні поліцейських силою тримають колону протестувальників. За попередньою інформацією, є затримані. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 17 лютого у Києві підприємці знову вийшли на мітинг SaveФОП. Вони рухалися центром, тому було перекрито Європейську площу, вулицю Грушевського, ускладнено рух вулицею Хрещатик. Утворилися затори.

Протестувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування вимоги використання касових апаратів.

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