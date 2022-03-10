Під обстріл росіян потрапив завод Coca-Cola в Київській області (фото)

Пошкоджено комплекс обладнання.
Під обстріл російських військових потрапив завод Coca-Cola біля Великої Димерки в Київській області: зазнали пошкоджень сама будівля та обладнання.
Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко 10 березня.
"Пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за методом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів на електричну і теплову енергію", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними поліції, 10 березня з Ірпеня Київської області вдалося вивезти понад 1000 мирних мешканців, 100 з яких – діти.
Водночас у Макарові Київської області російські війська з БТР розстріляли автомобіль з пенсіонерами: подружжя загинуло.
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