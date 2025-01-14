У Київській області стався трагічний інцидент на залізничних коліях: подробиці

В Київській області потяг збив молодого чоловіка, від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомили у поліції Київської області.

"Вчора, 13 січня, близько 11:55 години, до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції "Боярка", що на 876-му кілометрі в межах станції "Тарасівка" смертельно травмовано молодого хлопця", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 18-річний хлопець, порушуючи правила, вирішив перейти колії, незважаючи на заборонений сигнал світлофора. В результаті його збив потяг, який курсував між Києвом та Львовом. Від отриманих травм юнак загинув на місці.

У зв'язку з інцидентом поліція розпочала досудове розслідування за фактом трагедії з потягом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України). Поліція Київщини нагадує про підвищену небезпеку на залізничних коліях та закликає бути обережними.

Нагадаємо, в аварії поїзда Прага-Кошице чеської компанії RegioJet, що прямував до Чопа, загинуло чотири людини, двоє з яких — громадянки України.

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