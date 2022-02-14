Вміст алкоголю у крові водія майже удвічі перевищував допустиму норму.

Під Києвом зупинили п'яного водія, який перевозив небезпечний вантаж.

В машині була легкозаймиста речовина.

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Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

"У понеділок, 14 лютого, близько 6-ї ранку на 25 км автодороги Київ — Чоп інспектори зупинили транспортний засіб Daf з легкозаймистою рідиною. Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 0,37 проміле. Це майже удвічі перевищує допустиму норму", - йдеться у повідомленні поліції.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

На водія склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування.

Нагадаємо, у Києві п'яний таксист врізався у маршрутку, з якої виходили пасажири. ДТП сталася на проспекті Перемоги. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

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