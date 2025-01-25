Під Києвом зникла жінка: фото, прикмети

47-річна Світлана Муравій пішла з дому в місті Ірпінь 24 січня о 21:30, її місцеперебування наразі невідоме.

У місті Ірпінь під Києвом зникла жінка. 47-річна Світлана Муравій пішла з дому 24 січня о 21:30 та дотепер не повернулася. Наразі її місцеперебування невідоме.

Про це повідомила поліція Київщини.

Про зникнення Світлани повідомила її сусідка, яка зателефонувала до поліції у ніч проти 25 січня.

На пошуки зниклої жінки залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, зокрема особовий склад Бучанського управління поліції.

Світлана Муравій з міста Ірпінь / Фото: Поліція Київської області

Прикмети Світлани Муравій: зріст 166 сантиметрів, середньої статури, волосся світле, середньої довжини.

Жінка була одягнена у сірий спортивний костюм, шкарпетки в горошок, вийшла з дому без верхнього одягу.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або за телефоном 0 (98) 882 61 49", – просять у поліції.

Нагадаємо, в Ірпені вранці 25 січня стався вибух у багатоповерхову житловому будинку. Поліція встановлює причини вибуху.

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