Під Києвом зникла 4-річна дівчинка, яка гралася на майданчику: фото, прикмети

Дитину востаннє бачили на вулиці Черняхівського 15, що у місті Бровари.

Оновлено! Станом на 18.40 динину знайшли. На щастя, жертвою злочину дитина не стала!

У місті Бровари Київської області 16 жовтня зникла 4-річна дитина. Дівчинку звати Єфросинія Сергієнко.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Сьогодні, близько 14 години дівчинка пішла гуляти на дитячий майданчик по вулиці Черняхівського 15, що в місті Бровари, і нині її місцеперебування невідоме", - написав він.

Прикмети дитини: середня тілобудова, очі карі, волосся русяве.

Була одягнена в курточку синього кольору, джинси.

Наразі пошуками дитини залучені всі підрозділи поліції Київщини.

Правоохоронці просять, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, одразу повідомляти на спецлінію "102".

Нагадаємо, на Харківщині 7-річний хлопчик пів року провів в окупації без батьків.

Перед початком повномасштабної війни 7-річного Максима відправили погостювати до бабусі й дідуся у село Липці Харківської області. Але російські війська окупували населений пункт. Хлопчик залишився в окупації, вивезти його не було можливості.

Мати Максима та й він сам пережили найстрашніші місяці у постійному хвилюванні.

Одразу після деокупації, 15 вересня, хлопчика того ж дня доправили до Харкова та передали матері.