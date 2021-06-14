Під Києвом зникла 17-річна дівчина: фото, прикмети

Анну Новікову шукають вже третій день.

Під Києвом зникла 17-річна дівчина.

Анна Новікова близько 04:30 12 червня пішла з дому, що по вул. Є. Зеленського у місті Бровари та на зв'язок з батьками не виходить.

Наразі місцеперебування дівчини невідоме.

Про це повідомляє Броварське районне управління поліції.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся пряме, довге, русяве, обличчя овальне, очі блакитні.

Поліція Київської області

Була одягнена у джинси синього кольору, рожеву футболку, спортивні золотисті босоніжки з чорною підошвою.

Має із собою шкіряну сумку типу шоппер, вишневого кольору.

"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування дівчини, телефонувати за номером спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, у Київській області за загадкових обставин зник 21-річний військовий Віталій Кондратьєв.

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