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Під Києвом зникла 16-річна дівчина: фото, прикмети

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Під Києвом зникла 16-річна дівчина: фото, прикмети

Фото: Поліція Київської області

Анастасія Казаковська пішла з дому ще 9 серпня.

Під Києвом зникла 16-річна дівчина.

Анастасія Казаковська пішла з дому ще 9 серпня.

Дівчина проживала з батьком, а до поліції звернулася мама.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"14 серпня о 19:30 до поліції звернулася жінка та повідомила про зникнення 16-річної доньки. 9 серпня близько 14 години вона пішла з дому, де проживала з батьком", - йдеться у повідомленні. 

На пошуки дитини оперативно залучені усі підрозділи поліції Київщини, в тому числі керівництво відділу № 1 Бучанського районного управління поліції, групи реагування патрульної поліції, співробітники управління карного розшуку, працівники Державної служби охорони та місцевих добровольчих формувань. 

Прикмети Анастасії: зріст - близько 170 сантиметрів, худорлявої статури, довге волосся яскравого червоного кольору.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

"За наявності будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування Анастасії, повідомляйте за номером спецлінії поліції "102", - йдеться у повідомлені.

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