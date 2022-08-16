Під Києвом зникла 16-річна дівчина: фото, прикмети

Анастасія Казаковська пішла з дому ще 9 серпня.
Під Києвом зникла 16-річна дівчина.
Анастасія Казаковська пішла з дому ще 9 серпня.
Дівчина проживала з батьком, а до поліції звернулася мама.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"14 серпня о 19:30 до поліції звернулася жінка та повідомила про зникнення 16-річної доньки. 9 серпня близько 14 години вона пішла з дому, де проживала з батьком", - йдеться у повідомленні.
На пошуки дитини оперативно залучені усі підрозділи поліції Київщини, в тому числі керівництво відділу № 1 Бучанського районного управління поліції, групи реагування патрульної поліції, співробітники управління карного розшуку, працівники Державної служби охорони та місцевих добровольчих формувань.
Прикмети Анастасії: зріст - близько 170 сантиметрів, худорлявої статури, довге волосся яскравого червоного кольору.
"За наявності будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування Анастасії, повідомляйте за номером спецлінії поліції "102", - йдеться у повідомлені.
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