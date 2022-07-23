Під Києвом шукали зниклу 16-річну дівчину: фото, прикмети

Неповнолітню шукали три дні.
Оновлення: дівчину розшукано. Жертвою злочинних посягань не стала.
Під Києвом у Броварах три дні тому зникла неповнолітня дівчина.
Поліція Київщини розшукувала 16-річну Валентину Бойко
23 липня близько 14 години до поліції звернувся батько зниклої Валентини Бойко.
Чоловік розповів про те, що 20 липня близько 15 години його неповнолітня дочка пішла з дому в Броварах.
Прикмети Валентини: на вигляд 16-17 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, волосся довге, темне, очі голубі, немає верхнього першого зуба, дівчина має шрам на лівій брові.
Неповнолітня була одягнута у чорну трикотажну футболку, чорні джинси та чорні кросівки. При собі має салатову сумку-бананку.
На пошуки дитини були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники Броварського районного управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція, група реагування патрульної поліції та ДФТГ.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дитини, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Броварського районного управління поліції за телефоном +38 097 759 43 24", - йшлося у повідомленні поліції.
Вкотре закликаємо дорослих, у разі зникнення дітей, не зволікайте, одразу повідомляйте до поліції.
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