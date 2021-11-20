Під Києвом зникла 16-річна дівчина: фото, прикмети

Каріна Польська зникала й раніше, розшукувалася працівниками поліції.
Під Києвом зникла 16-річна дівчина.
Каріна Польська ще 29 жовтня 2021 близько 16:00 залишила постійне місце проживання, що по вул. Миру, в с. Вільне, Томашівської ТГ, Фастівського району, Київської області.
Наразі місцеперебування дитини невідоме.
Про це повідомляє Фастівське районне управління поліції.
Каріна на зв'язок з рідними не виходить. Вона вєе зникала раніше, розшукувалася працівниками поліції.
Ймовірне місце перебування - Київ.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 164 см, середньої статури, волосся довге, темно- русяве, обличчя овальне, очі карі.
Дівчина була одягнута у коротку чорну куртку, чорні спортивні штани з білими смугами по боках, чорні шкіряні черевики.
"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування дівчини, телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - просять у поліції.
Нагадаємо, під Києвом зник 17-річний хлопець. Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.
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