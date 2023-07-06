Під Києвом зникла 14-річна дівчина: фото, прикмети

Дідусь Діани повідомив, що бачив, як близько 14:30 дівчинка сіла у таксі та поїхала у невідомому напрямку.

У Броварах на Київщині зникла 14-річна дівчинка Діана Огли.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила фото і прикмети дівчинки.

"6 липня до поліції звернувся дідусь з повідомленням про зникнення його 14-річної онуки. Заявник повідомив, що бачив, як близько 14:30 вона сіла у таксі та поїхала у невідомому напрямку", - розповіли у поліції.

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На пошуки Діани оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, зокрема працівники Броварського управління поліції: ювенальна превенція, кримінальна поліція, працівники відділу реагування патрульної поліції.

Прикмети дівчини: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся довге, темне, очі сірі.

Діана Огли / Фото: Поліція Київської області

Діана була одягнена у синю сукню в горошок та босоніжки.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102" або до Броварського управління поліції Київщини за телефоном +38 (097) 759 43 24", - просять у поліції.

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