Під Києвом зникла 14-річна дівчина: фото, прикмети

Софія Москаленко 30 травня близько 13:00 пішла з дому, що по вул. Вишневій в селі Гнідин.

Під Києвом зникла 14-річна дівчина.

Софія Москаленко 30 травня близько 13:00 пішла з дому, що по вул. Вишневій в селі Гнідин та наразі її місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє Бориспільське районне управління поліції.

Софії на вигляд 15-16 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся світле довге, обличчя овальне, очі зелені.

Дівчина була одягнута у брюки чорного кольору, кофту бежевого кольору, шкіряну куртку чорного кольору та чорні черевики на високій підошві. Може бути в іншому одязі.

"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування дівчини, просимо телефонувати за номером спецлінії поліції 102", - йдеться у повідомленні Бориспільського райуправління поліції.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. На днях до столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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