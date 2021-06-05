Під Києвом зникла 14-річна дівчина: фото, прикмети

Софія Москаленко 30 травня близько 13:00 пішла з дому, що по вул. Вишневій в селі Гнідин.
Під Києвом зникла 14-річна дівчина.
Софія Москаленко 30 травня близько 13:00 пішла з дому, що по вул. Вишневій в селі Гнідин та наразі її місцеперебування невідоме.
Про це повідомляє Бориспільське районне управління поліції.
Софії на вигляд 15-16 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся світле довге, обличчя овальне, очі зелені.
Дівчина була одягнута у брюки чорного кольору, кофту бежевого кольору, шкіряну куртку чорного кольору та чорні черевики на високій підошві. Може бути в іншому одязі.
"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування дівчини, просимо телефонувати за номером спецлінії поліції 102", - йдеться у повідомленні Бориспільського райуправління поліції.
Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. На днях до столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.