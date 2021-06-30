Під Києвом зник неповнолітній хлопець: фото, прикмети

Віталій Сіренко пішов з дому у Бучі 27 червня і досі не повернувся.

Під Києвом зник неповнолітній хлопець.

17-річний Віталій Сіренко 27 червня приблизно о 21:00 пішов з дому по вул.Островського у місті Буча. Нині місцеперебування хлопця невідоме.

Про це повідомляє Відділ поліції №1 Бучанського районного управління поліції.

Прикмети Віталія: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся темне, обличчя овальне, очі карі.

Хлопець був одягнений у рожеву футболку, чорні джинсові шорти, білі кросівки.

При собі мав наплічник з червоно-блакитним візерунком.

"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування хлопця, прохання телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. На днях оперативним шляхом до столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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