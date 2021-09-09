Під Києвом зник 8-річний хлопчик: фото, прикмети

Микола Іващенко 8 вересня близько 8:00 пішов з дому у селі Пристроми, його місцеперебування невідоме.

Під Києвом зник 8-річний хлопчик.

Микола Іващенко 8 вересня близько 8:00 пішов з дому, що за адресою: вул. Черняхівського, с. Пристроми, Студентківська ТГ, Бориспільського району, Київської області. Наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомив відділ поліції №1 Бориспільського районного управління.

Прикмети Миколи: на вигляд 8-9 років, зріст 140 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся русяве, очі карі.

Поліція Київської області

Хлопчик був одягнений у зелену куртку, джинси, червону кофту, біло-сині кросівки.

"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування хлопчика телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 7 вересня у місті Фастові Київської області проводили пошуки 8-річного Єгора, який через погані оцінки у школі після занять не повернувся додому. Дитину шукав весь особовий склад поліції району. І вже за кілька годин правоохоронці знайшли Єгора та повернули сина батькам.

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