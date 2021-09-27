Під Києвом зник 17-річний хлопець: фото, прикмети

Олександр пішов з дому 26 вересня, мама каже, що її син раніше не зникав.

Під Києвом зник 17-річний хлопець.

26 вересня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Бориспіль про те, що її 17-річний син Криворотько Олександр пішов з дому (Київська область, м. Бориспіль вул. Київський Шлях) та наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За словами матері, раніше хлопець не зникав.

Прикмети Олександра: зріст 175 см , на вигляд 17-18 років, спортивної статури, обличчя овальне, волосся пряме коротке русяве, очі карі, має татуювання на лівому передпліччі, римськими цифрами дата народження.

Поліція Київської області

Хлопець був одягнений у спортивний балоновий жилет темно-зеленого кольору з жовтими вставками з капюшоном, темно-синю футболку, спортивні штани темно-зеленого кольору, сірі кросівки.

На розшук неповнолітнього залучено особовий склад Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, розміщено орієнтування в соціальних мережах.

"Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцеперебування Криворотько Олександра просимо повідомити на спецлінію "102" або до Бориспільського РУП за адресою: м. Бориспіль, вул. Сергія Камінського, 4 чи за тел. (04595)6-23-91", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції оперативним шляхом потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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