Під Києвом зник 16-річний хлопець: фото, прикмети

Данило Лобода 18 січня близько 15:00 пішов з дому у Василькові та й досі не повернувся.
Під Києвом зник 16-річний хлопець.
Данило Лобода 18 січня близько 15:00 пішов з дому у Василькові, по вул. Декабристів, 151, та й досі не повернувся.
Про це повідомляє відділ поліції № 1 (м. Васильків) Обухівського районного управління.
Прикмети: на вигляд 16 років, зріст близько 175 см, обличчя овальне, очі блакитні, волосся коротке темне.
На правій нозі носить протез.
Хлопець був одягнутий у темно-бордову куртку, темні спортивні штани, світло-сіру кофту з каптуром та чорну шапку. Взутий був у кросівки чорного кольору. З собою мав чорний спортивний наплічник.
"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування хлопця, телефонуйте за номером спецлінії поліції "102", - просять у поліції.
Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.
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