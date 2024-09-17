Під Києвом зник 13-річний хлопчик: фото, прикмети

Данило Гальченко пішов гуляти із друзями ще 16 вересня та досі не повернувся.
Під Києвом зник 13-річний хлопчик Данило Гальченко з Коцюбинського.
Про це повідомляє поліція Київщини.
"17 вересня до відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення хлопця, який 16 вересня пішов гуляти із друзями та досі не повернувся", – йдеться у повідомленні.
На розшук зниклого оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад відділу №2 Бучанського районного управління поліції, офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, представники територіальної оборони та громадськість.
Прикмети хлопця: на вигляд 13 років, зріст – 150 сантиметрів, худорлявої статури, каштанове волосся.
Данило був одягнений у темно-сірі шорти та чорну футболку з розводами кольору хакі.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомте за номером телефону: 098 882 6149 або на спецлінію "102", – просять в поліції.
Нагадаємо, у Броварах жінка вистрибнула з сьомого поверху, але, на щастя, залишилась живою.
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