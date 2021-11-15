Під Києвом зник 13-річний хлопчик: фото, прикмети

Ярослав Якименко пішов з дому ще 12 листопада.
Під Києвом зник 13-річний хлопчик.
Подія сталася у місті Переяслав Бориспільського району Київської області.
Про це повідомляє відділ поліції №1 (м. Переяслав) Бориспільського районного управління поліції.
Ярослав Якименко пішов з дому, що по вул. Дружби, 3 у Переяславі, ще 12 листопада.
Наразі його місцеперебування невідоме.
Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя овальне, очі зелені.
Ярослав був одягнутий у чорну куртку, сині джинсові штани та чорні кросівки.
"У випадку отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування хлопця, прохання телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.
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