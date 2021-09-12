Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського суду: ЗМІ дізналися подробиці

Припускають, що у Віталія Писанця міг відірватися тромб.

У селі Погреби Київської області знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Точні обставини смерті невідомі.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляє "Сегодня", на тілі немає видимих тілесних ушкоджень, а тому про насильницьку смерть у поліції поки не говорять. Не виключено, що у нього відірвався тромб. Це встановить експертиза.

Водночас, за інформацією "Обозревателя", начебто перед смертю, 11 вересня, чоловік відпочивав у знайомого. Нібито, як повідомляє Свободний, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, суддя і один із гостей посварилися, після чого у загиблого раптово пішла кров з носа, він втратив рівновагу і впав на підлогу.

За іншою версією, між гостем і господарем стався конфлікт. Утім, поліція у коментарі "Сегодня" інформацію про бійку чи стрілянину не підтвердила. За даними правоохоронців, тіло судді виявили у вітальні будинку в положенні на животі.

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Зазначається, що товариші надавали допомогу судді, але врятувати його не вдалося. Медики "швидкої" діагностували смерть.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова уточнила, що справою займається Держбюро розслідувань.

"Дійсно, він загинув", – повідомила Прянішнікова в коментарі УНІАН.

У МВС згодом офіційно підтвердили факт загибелі судді і додали, що на місці події працювали працівники Державного бюро розслідувань, які і будуть проводити розслідування цього кримінального провадження.

На посаду судді Печерського райсуду Києва Писанця призначили у 2015 році.

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