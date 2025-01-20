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Під Києвом знайшли бойову частину ворожого безпілотника "Герань-2": фото

Під Києвом знайшли бойову частину ворожого безпілотника "Герань-2": фото

Дрон-камікадзе Shahed-136 / Фото: MIL.IN.UA

"Герань-2" – це той самий Shahed-136, який росіяни використовують під іншою назвою.

У Вишгороді під Києвом після чергової ворожої атаки сапери вилучили бойову частину безпілотного літального апарата типу "Герань-2".

Про це повідомили у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України.

"Герань-2" – це той самий Shahed-136, який росіяни використовують під іншою назвою.

Під Києвом сапери вилучили бойову частину безпілотника типу
Під Києвом сапери вилучили бойову частину безпілотника типу "Герань-2" / Фото: ДСНС у Київській області

Мешканцям регіону нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів до них не можна наближатися. Треба негайно телефонувати за номером "101".

Нагадаємо, 18 січня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі.

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