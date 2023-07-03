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Під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини: що кажуть у поліції

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Час на прочитання
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Під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини: що кажуть у поліції

У поліції Київської області кажуть, що тіло було знайдено у лісосмузі Василькова / Фото: Поліція Київської області

Наразі правоохоронці Київщини встановлюють всі обставини події.

Під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини.

Про це повідомили у поліції Київщини у Telegram.

Тіло було знайдено у лісосмузі Василькова.

У поліції кажуть, що дівчина вчинила самогубство.

“Вчинила самогубство. Сьогодні, близько 3 години, у віддаленій лісосмузі міста Васильків, було виявлено тіло неповнолітньої дівчини. Наразі правоохоронці Київщини встановлюють всі обставини події”, – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києво-Могилянській академії вручили диплом про отримання вищої освіти батькам військовослужбовця Гліба Іванова, який у січні 2023 року загинув у боях під Бахмутом на Донеччині.

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Дата публікації
Перегляди
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