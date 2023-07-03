Під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини: що кажуть у поліції

Наразі правоохоронці Київщини встановлюють всі обставини події.
Під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини.
Про це повідомили у поліції Київщини у Telegram.
Тіло було знайдено у лісосмузі Василькова.
У поліції кажуть, що дівчина вчинила самогубство.
“Вчинила самогубство. Сьогодні, близько 3 години, у віддаленій лісосмузі міста Васильків, було виявлено тіло неповнолітньої дівчини. Наразі правоохоронці Київщини встановлюють всі обставини події”, – йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, у Києво-Могилянській академії вручили диплом про отримання вищої освіти батькам військовослужбовця Гліба Іванова, який у січні 2023 року загинув у боях під Бахмутом на Донеччині.
Читайте також: