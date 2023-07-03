Під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини: що кажуть у поліції

Під Києвом знайдено тіло неповнолітньої дівчини.

Про це повідомили у поліції Київщини у Telegram.

Тіло було знайдено у лісосмузі Василькова.

У поліції кажуть, що дівчина вчинила самогубство.

“Вчинила самогубство. Сьогодні, близько 3 години, у віддаленій лісосмузі міста Васильків, було виявлено тіло неповнолітньої дівчини. Наразі правоохоронці Київщини встановлюють всі обставини події”, – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києво-Могилянській академії вручили диплом про отримання вищої освіти батькам військовослужбовця Гліба Іванова, який у січні 2023 року загинув у боях під Бахмутом на Донеччині.

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