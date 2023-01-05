Під Києвом зіткнулося 4 автівки: BMW на швидкості викинуло на зустрічну смугу, є постраждалі (фото)

У Бучанському районі Київської області, на 47-му кілометрі траси Київ-Ковель (Варшавська траса), 4 січня зіткнулося чотири автівки. Постраждало три людини, серед них 12-річна дитина.

Про це повідомили в поліції Київської області.

За попередньою інформацією від правоохоронців, 30-річний водій BMW не дотримався безпечної дистанції та швидкісного режиму. Внаслідок чого зіткнувся з Toyota, під керуванням 35-річного чоловіка, який рухався попереду.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Обидва транспортні засоби викинуло на зустрічну смугу руху, де відбулось зіткнення з автомобілями Nissan та Ford.

35-річний водій останнього легковика отримав тілесні ушкодження. Також внаслідок аварії постраждали його пасажири: 48-річна жінка та 12-річна дівчинка. Їх госпіталізували до Боярської лікарні.

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві водія оштрафували на 34 тисячі гривень. Чоловік після незначної ДТП вживав алкоголь. Інспектори склали на водія протоколи за двома статтями.

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