Під Києвом зіткнулися три автобуси, є постраждалі (фото та відео)

Під Києвом зіткнулися три автобуси, є постраждалі (фото та відео)

Рух ускладнено у напрямку Харкова.

У п'ятницю, 10 грудня, на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Бориспіль, зіткнулися автобус Isuzu та два мікроавтобуси. За попередньою інформацією, в аварії є постраждалі.

Про це повідомила прессслужба патрульної поліції Київської області.

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Зазначається, що в результаті ДТП ускладнено рух у напрямку міста Харків. На місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна группа та медики. Причина зіткнення поки невідома.

Нагадаємо, що у Києві п’яний водій на ВАЗ протаранив попутну автівку. Без лобового скла та з зім’ятою передньою частиною автомобіль поїхав з місця аварії.

Патрульна поліція Київської області / Facebook

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