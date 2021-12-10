Під Києвом зіткнулися три автобуси, є постраждалі (фото та відео)

Рух ускладнено у напрямку Харкова.
У п'ятницю, 10 грудня, на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Бориспіль, зіткнулися автобус Isuzu та два мікроавтобуси. За попередньою інформацією, в аварії є постраждалі.
Про це повідомила прессслужба патрульної поліції Київської області.
Зазначається, що в результаті ДТП ускладнено рух у напрямку міста Харків. На місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна группа та медики. Причина зіткнення поки невідома.
Нагадаємо, що у Києві п’яний водій на ВАЗ протаранив попутну автівку. Без лобового скла та з зім’ятою передньою частиною автомобіль поїхав з місця аварії.
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