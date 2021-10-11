Під Києвом згорів молитовний будинок: з'явилися фото з місця події

Причина пожежі встановлюється.
Під Києвом згорів молитовний будинок.
Пожежа сталася 10 жовтня після 13 години у селі Безп'ятне на вул. Васильківській.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області та оприлюднило фото.
На місце події було направлено рятувальників з Василькова, Калинівки та Глевахи.
Вогнем була охоплена будівля на площі 56 квадратних метрів.
Пожежу локалізовано о 13:50 та ліквідовано о 14:15.
На пожежі працювало три одиниці техніки та 12 членів особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у вересні у Київській області згоріла церква Івана Богослова. Пригода сталася 7 вересня у селі Брилівка, Ставищенської територіальної громади.