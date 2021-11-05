Під Києвом згорів будинок популярного блогера: фото, відео

Спершу пожежа виникла у гаражі, в якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум'я перекинулося на будівлю.

Під Києвом згорів будинок популярного блогера, тіктокера-мільйонника Романа Грицько.

Спершу пожежа виникла у гаражі, в якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум'я перекинулося на будівлю.

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Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Яскравий спалах майже о 4 ночі, охоплений вогнем гараж і спалені вщент дві автівки всередині. Пожежа, що сталась 7 жовтня в Ірпені у маєтку популярного блогера, неабияк схвилювала громадськість. Відеозапис двох незнайомців, які із пляшками прокрадаються до гаражного приміщення, стрімко облетів Інтернет. Втім, якими б "потужними" не були соцмережі, зловмисників викриває перш за все карний розшук", - написав Нєбитов.

Поліцейські Київщини провели маштабний комплекс слідчо-оперативних дій та встановили двох молодиків із Одещини, яких нині підозрюють у нічному підпалі орендованої оселі TikTok-мільйонника і його жінки.

Ці гастролери 31 та 37 років вже раніше судимі за крадіжки, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю.

В ніч пожежі вони на таксі приїхали до Ірпеня, купили на заправці пальне і проникли до садиби потерпілих.

"Свою провину у підпалі фігуранти визнають, втім переконують, що з масштабом "перестарались" і мали намір пошкодити автомобіль лише жінки. Чимало питань викликає і справжній мотив скоєння злочину. Не втомлююсь повторювати, що те, як поведе себе полум’я, передбачити неможливо, а от відповідальність за умисне пошкодження майна настане неодмінно", - підсумував Нєбитов.

Сам Роман Грицько підозрює, що підпал може бути пов'язаний із підготовкою до масштабної події, яку він готує в Палаці спорту 13 листопада – конференції про ТікТок. Про це заявив у коментарі "Сьогодні". Грицько додав, що "на щастя, врятувалася вся сім'я, а от майно відновленню не підлягає".

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо умисного знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки ч. 2 ст. 194.

Нагадаємо, у Києві 4 листопада на території Києво-Печерської лаври горіла будівля. Під час пожежі в Лаврі постраждали троє людей: один вистрибнув з вікна другого поверху.

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