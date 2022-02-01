Під Києвом згорів будинок культури: фото, відео

Після пожежі будівля, ймовірно, більше не придатна до подальшого використання та відновлення.

Під Києвом горів будинок культури.

Надзвичайна подія сталася у селі Шкнева на вулиці Молодіжна, Поліська селищна громада.

Також читайте Руйнівна пожежа сталася на складах автоконцерну Skoda: збитки сягають понад 40 млн доларів

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

До місця події виїхали рятувальники 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Іванків, 61-го Державного пожежно-рятувального поста села Радинка та місцева пожежна охорона селища Красятичі.

На місці події вогнеборці з'ясували, що горить дах на площі 100 кв. м та частково приміщення в середині будівлі.

Пожежу локалізовано о 08:00 та ліквідовано о 10:30.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалось через відсутність у селі централізованого водопостачання, тому рятувальникам доводилось підвозити воду.

На гасінні пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 11 членів особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Видання "Моя Київщина" повідомляє, що у цьому самому приміщенні розташовувалась сільрада і бібліотека, однак після пожежі будівля, ймовірно, більше не придатна до подальшого використання та відновлення.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Героїв Сталінграду, 60 в Оболонському районі спалахнув вогонь у 16-поверхівці. У пожежі загинув 47-річний чоловік.

Читайте також: