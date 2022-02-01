Під Києвом згорів будинок культури: фото, відео

Після пожежі будівля, ймовірно, більше не придатна до подальшого використання та відновлення.
Під Києвом горів будинок культури.
Надзвичайна подія сталася у селі Шкнева на вулиці Молодіжна, Поліська селищна громада.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.
До місця події виїхали рятувальники 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Іванків, 61-го Державного пожежно-рятувального поста села Радинка та місцева пожежна охорона селища Красятичі.
На місці події вогнеборці з'ясували, що горить дах на площі 100 кв. м та частково приміщення в середині будівлі.
Пожежу локалізовано о 08:00 та ліквідовано о 10:30.
Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалось через відсутність у селі централізованого водопостачання, тому рятувальникам доводилось підвозити воду.
На гасінні пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 11 членів особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Видання "Моя Київщина" повідомляє, що у цьому самому приміщенні розташовувалась сільрада і бібліотека, однак після пожежі будівля, ймовірно, більше не придатна до подальшого використання та відновлення.
Нагадаємо, у Києві на проспекті Героїв Сталінграду, 60 в Оболонському районі спалахнув вогонь у 16-поверхівці. У пожежі загинув 47-річний чоловік.
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