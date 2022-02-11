Під Києвом затримано серійних крадіїв, які проникали до крамниць: подробиці, відео

Під Києвом затримано серійних крадіїв, які проникали до крамниць: подробиці, відео

З'ясувалося, що 52-річний мешканець Ржищева запропонував 17-річному односельчанину підзаробити шляхом крадіжок.

Під Києвом затримано серійних крадіїв, які проникали до крамниць.

З'ясувалося, що 52-річний мешканець Ржищева запропонував 17-річному односельчанину підзаробити шляхом крадіжок.

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Про це повідомила поліція Київської області.

"14 січня на Обухівщині двоє чоловіків зламали вікно та проникли до місцевої крамниці. Звідти зловмисники викрали понад 5 тисяч грн та продовольчі товари", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових дій, відпрацювали камери відеонагляду та встановили особи зловмисників.

"Поліцейські з'ясували, що 52-річний мешканець Ржищева запропонував 17-річному односельчанину підзаробити шляхом крадіжок. Так, чоловіки неодноразово пробиралися до крамниць, заволодівали грошовими коштами та продуктами. Згодом усе викрадене ділили порівну", - розповіли у поліції Київської області.

Поліція Київської області

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крадії раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, під Києвом хлопець інсценував розбійний напад та обікрав власну квартиру, щоб поповнити рахунок онлайн-казино. Інцидент стався у місті Бровари. Як з’ясувалося, 19-річний молодик є безробітним та схильний до ігроманії.

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