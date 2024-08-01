Під Києвом загинув батько, який захищав доньку від агресивного хлопця: фото

Захищаючи доньку, 36-річний чоловік отримав смертельні удари в скроню.
Під Києвом загинув батько, який захищав доньку від агресивного хлопця. Трагедія сталася у селі Требухів. Хлопець у розпалі сімейної сварки завдав кулаком два удари в голову батьку своєї дівчини.
Про це повідомила поліція Київщини.
"Правоохоронці на місці події встановили, що між 19-річним хлопцем та його дівчиною виникла сварка. Аби захистити свою доньку, 36-річний чоловік вийшов на вулицю, де йому і завдав фігурант два удари в голову. На жаль, від отриманих поранень потерпілий помер на місці", – йдеться у повідомленні поліції.
Слідчі за фактом завдавання умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, повідомили зловмиснику про підозру.
Суд обрав запобіжний захід фігурантові у вигляді тримання під вартою.
Наразі підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі.
Відтепер за скоєне 19-річному молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві жінка вбила іменинника під час святкування дня народження.
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