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Під Києвом загинув батько, який захищав доньку від агресивного хлопця: фото

Під Києвом загинув батько, який захищав доньку від агресивного хлопця: фото

Молодик вбив батька своєї дівчини двома ударами у скроню / Фото: pixabay.com

Захищаючи доньку, 36-річний чоловік отримав смертельні удари в скроню.

Під Києвом загинув батько, який захищав доньку від агресивного хлопця. Трагедія сталася у селі Требухів. Хлопець у розпалі сімейної сварки завдав кулаком два удари в голову батьку своєї дівчини. 

Про це повідомила поліція Київщини.

"Правоохоронці на місці події встановили, що між 19-річним хлопцем та його дівчиною виникла сварка. Аби захистити свою доньку, 36-річний чоловік вийшов на вулицю, де йому і завдав фігурант два удари в голову. На жаль, від отриманих поранень потерпілий помер на місці", – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі за фактом завдавання умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, повідомили зловмиснику про підозру.

Суд обрав запобіжний захід фігурантові у вигляді тримання під вартою.

Наразі підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі. 

19-річний підозрюваний може провести у в'язниці до 15 років / © Поліція Київської області
19-річний підозрюваний може провести у в'язниці до 15 років / Фото: Поліція Київської області

Відтепер за скоєне 19-річному молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві жінка вбила іменинника під час святкування дня народження.

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