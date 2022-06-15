Під Києвом зацвіли гектари лавандових полів: як доїхати (фото)

Під Києвом зацвіли гектари лавандових полів: як доїхати (фото)

Відвідати парк можуть усі охочі. Для цього на сайті або на вході треба купити квиток. Дістатися до локації можна на громадському транспорті.

У селі Мотижин під Києвом зацвіли шість гектарів полів запашної лаванди в "Добропарку". Там висаджено 60 тисяч кущів рослини, адаптованої під наші кліматичні умови.

Про це повідомили на сайті парку.

Дорослий квиток на лавандові поля коштує 200 гривень, дитячий - 100 гривень. Безкоштовно локацію можуть відвідати діти до 5 років, діти з інвалідністю та діти-сироти.

Парк працює щодня з 9:00 до 19:30.

До "Добропарку" можна дістатися на громадському транспорт від станції метро "Житомирська". Звідти кожні 20 хв курсують прямі автобуси в напрямку села Мотижин.

На машині потрібно їхати по Житомирській трасі Е40 зі Святошинського району Києва.

Нагадаємо, у ботанічному саду в Києві розпочався сезон квітування півоній. Там висаджено понад 180 сортів пахучих квітів.

Фото: Добропарк

Фото: Добропарк

Фото: Добропарк

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