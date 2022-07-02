Під Києвом з ПЗРК "Ігла" боєць 101-ї бригади збив російську ракету: фото

Військовий вперше стріляв бойовими. До того були фахові учебки і лише теорія.
Боєць 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова збив із переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” ворожу крилату ракету Х-22, яка летіла в бік Києва.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.
“Вперше стріляв бойовими. До того були фахові учебки і лише теорія. Між пострілом і вибухом, який свідчить про влучання у ціль, кілька секунд. Тоді вони здались вічністю. На щастя, не промазав і старт був вдалим. А значить ракета Х-22, яка летіла на столицю і несла смерть та руйнування, навіки змінила координати свого маршруту в сторону російського корабля”, – цитує служба зв’язків з громадськістю військового, який завдав влучного удару.
Військові назвали збиту ракету найкращою нагородою за службу, мовляв, вони на цій війні не заради орденів і медалей, оскільки на кону – майбутнє, Батьківщина і честь.
Нагадаємо, очільник військової розвідки також заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.
Читайте також:
- В МВС назвали дві умови, за яких можливий повторний наступ армії РФ на Київ
- Це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів: Данілов прокоментував масовані ракетні обстріли
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті