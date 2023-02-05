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Під Києвом вогонь охопив чотири поверхи багатоповерхівки: подробиці та фото масштабної пожежі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Під Києвом вогонь охопив чотири поверхи багатоповерхівки: подробиці та фото масштабної пожежі

Фото: ДСНС України

Причина пожежі встановлюється.

У місті Українка Київської області в неділю, 5 лютого, спалахнув багатоповерховий житловий будинок. Вогонь охопив одразу чотири поверхи, на площі 200 квадратних метри. 

Про це повідомляє ДСНС України. 

Інформація про пожежу до рятувальників надійшла о 19:42. Займання сталось у десятиповерховому житловому будинку. Спочатку вогонь спалахнув на балконі 6 поверху, проте потім поширився на інші помешкання. 

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України

"Вогнем знищено 4 балкони та 2 кімнати у двох квартирах на 6 та 7 поверхах та пошкоджено 4 балкони на 8 та 9 поверхах", - повідомили в ДСНС.

О 21:02 пожежу було ліквідовано.

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України

За попередніми даними, люди не постраждали. Рятувальники евакуювали 15 осіб, серед яких було дві дитини. Причини виникнення займання встановлюються. 

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України
© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, в Одесі у Суворовському районі трапилася пожежа. Внаслідок інциденту загинули дві жінки.

Також у селі Малнів Яворівського району Львівської області внаслідок пожежі загинули два чоловіки.

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Дата публікації
Перегляди
312
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